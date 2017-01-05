За підозрою в організації теракту в нічному клубі Стамбула затримали 20 дітей
Київ • УНН
КИЇВ. 5 січня. УНН. У числі затриманих в Туреччині 40 осіб, яких підозрюють в організації стрілянини в нічному клубі Стамбула в ніч на 1 січня, в тому числі були затримані 20 дітей, 9 хлопчиків і 11 дівчаток, передає УНН з посиланням на Doğan News Agency.
Підозрювані у зв’язку з терористичною організацією “Ісламська держава” були затримані 4 січня в турецькому місті Ізмір.
Серед затриманих дітей — 9 хлопчиків і 11 дівчаток вихідців зі Східного Туркестану, Дагестану і Киргизії.
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За даними видання, серед затриманих виявилося кілька громадян Росії — вихідці з Дагестану.
Нагадаємо, напад на нічний клуб Reina в турецькому мегаполісі стався в новорічну ніч. Озброєний автоматом терорист застрелив охоронця клубу, увірвався в приміщення, де перебувало 700 осіб, і відкрив стрілянину. За даними МВС Туреччини, загинули 39 людей, 69 поранені, пошуки нападника тривають.
Як повідомляв УНН, відповідальність за теракт взяла на себе “Ісламська Держава”.