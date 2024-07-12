В июне 2024 года ВВП Украины увеличился на 1,1% по сравнению с июнем предыдущего года. В общем, за первые шесть месяцев года, рост ВВП оценен в 4,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщают в Минэкономики, пишет УНН.

По данным Минэкономики, основной причиной замедления экономического роста стали перебои с электроснабжением из-за его дефицита. Однако, несмотря на эти факторы, процесс экономического восстановления продолжается.

В течение июня экономика функционировала в сложных условиях отключений электроэнергии, что ослабляло экономическую активность как предприятий, так и потребителей. Однако, благодаря высокому уровню адаптивности к сложным условиям и опыту реагирования на такие вызовы, украинская экономика продолжила рост. Среди факторов, которые этому способствовали, также высокие темпы экспорта продукции горно-металлургического комплекса и раннее начало сбора урожая озимых культур. К положительным факторам, которые влияли на экономический рост можно отнести и стабильную работу Украинского морского коридора и возможности отдельных предприятий обеспечивать себе стабильный доступ к электроэнергии благодаря прямому импорту - говорит Первый вице-премьер-министр Украины - министр экономики Украины Юлия Свириденко.

По словам Свириденко, экономический рост в первой половине 2024 года составил 4,1%, что соответствует обновленному прогнозу правительства, который предусматривает рост реального ВВП на уровне 3,5% за весь год. Она также отметила, что дефицит квалифицированных кадров негативно влияет на бизнес-ожидания.

В течение июня наблюдалась положительная динамика во внутренней торговле, строительстве и сельском хозяйстве.

Важными факторами роста в строительной отрасли стали государственное финансирование восстановления критической инфраструктуры, капитальное строительство и ремонт дорог. В сельском хозяйстве весомый вклад в рост сделали погодные условия, которые позволили раньше начать уборку урожая и увеличить объемы продукции.

Стабильный спрос и государственная поддержка стимулировали положительные тенденции в животноводстве, хотя производство яиц понесло удар из-за увеличения расходов на резервное питание.

Однако, Свириденко подчеркнула, что риски безопасности и повреждения энергетической инфраструктуры остаются нерешенными проблемами, которые могут замедлить восстановление производственной активности. Логистические вызовы и сложная ситуация на рынке труда также продолжают влиять на экономическое состояние страны.

Напомним,

Эксперты считают, что теневая экономика в Украине всегда была большой, некоторые ее оценивают даже в 60% ВВП. Небольшую долю в ней занимает, в частности, "серый" экспорт зерновых.