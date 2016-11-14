За первые полгода 2016 года розничный акциз был уплачен всего с 30% продаж автогаза - эксперты
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. Рынок сжиженного газа в Киеве стремительно уходит "в тень". Объем безналоговой торговли сжиженным газом в Киеве по итогам первого полугодия 2016 года достиг 70% от доли рынка. Об этом свидетельствуют итоги исследования "Консалтинговой группы А-95", передает УНН.
Так, согласно данным ГФС, за первое полугодие 2016 года в городской бюджет Киева перечислено 60,452 млн грн сбора с розничного оборота подакцизных товаров (так называемого розничного акциза) от реализации сжиженного газа.
Отмечается, что средняя ставка розничного акциза составляла 1,17 грн за литр, и указанный объем средств был уплачен по реализации примерно 28 400 тонн сжиженного газа.
В то же время, по данным "Консалтинговой группы А-95", объем столичного рынка этого топлива в указанный период составил около 90 тыс. тонн.
Таким образом, в первом полугодии 2016 года розничный акциз сжиженного газа был уплачен всего с 30% продаж, а потери бюджета оцениваются в 140 млн грн.
Эксперты считают, что причиной убытков является растущая сеть нелегальных автомобильных газозаправочных пунктов, количество которых, по оценкам экспертов и городских властей, может достигать 300 единиц, что значительно превышает количество легальных объектов газоснабжения.
Причиной возникновения нелегальных АГП, при этом, является введение розничного акциза в 2015 году.
Напомним, как сообщал УНН, госбюджет получит около 7 млрд грн дополнительных поступлений от объединения топливного розничного акциза с основным.
Также напомним, по словам генерального директора сети АЗК WOG Сергея Корецкого, из-за работы нелегалов на рынке топлива отсутствует честная конкуренция.
"Важно, что нефтетрейдеры не просят отменить какой-то налог. Напротив, минимум 5,6 млрд грн может быть дополнительных поступлений в государственные бюджеты в случае переноса розничного акциза в группу основного акциза при растаможивании нефтепродуктов или при производстве", - подчеркнул он.