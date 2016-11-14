За перші півроку 2016 року роздрібний акциз було сплачено всього з 30% продажів автогазу - експерти
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. Ринок скрапленого газу в Києві стрімко йде "в тінь". Обсяг безподаткової торгівлі скрапленим газом у Києві за підсумками першого півріччя 2016 року досяг 70% від частки ринку. Про це свідчать підсумки дослідження "Консалтингової групи А-95", передає УНН.
Так, згідно з даними ДФС, за перше півріччя 2016 року в міський бюджет Києва перераховано 60,452 млн грн збору з роздрібного обороту підакцизних товарів (так званого роздрібного акцизу) від реалізації зрідженого газу.
Наголошується, що середня ставка роздрібного акцизу становила 1,17 грн за літр, і зазначений обсяг коштів було сплачено з реалізації приблизно 28,4 тисяч тонн скрапленого газу.
У той же час, за даними "Консалтингової групи А-95", обсяг столичного ринку цього палива в зазначений період становив близько 90 тисяч тонн.
Таким чином, в першому півріччі 2016 року роздрібний акциз зрідженого газу було сплачено всього з 30% продажів, а втрати бюджету оцінюються в 140 млн грн.
Експерти вважають, що причиною збитків є зростаюча мережа нелегальних автомобільних газозаправних пунктів, кількість яких, за оцінками експертів та міської влади, може досягати 300 одиниць, що значно перевищує кількість легальних об'єктів газопостачання.
Причиною виникнення нелегальних АГП, при цьому, є введення роздрібного акцизу в 2015 році.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, держбюджет отримає близько 7 млрд грн додаткових надходжень від об’єднання паливного роздрібного акцизу з основним.
Також нагадаємо, за словами генерального директора мережі АЗК WOG Сергія Корецького, через роботу нелегалів на ринку пального відсутня чесна конкуренція.
"Важливо, що нафтотрейдери не просять відмінити якийсь податок. Навпаки, мінімум 5,6 млрд грн може бути додаткових надходжень до державних бюджетів у разі перенесення роздрібного акцизу в ставку основного акцизу при розмитненні нафтопродуктів або при виробництві", — наголосив він.