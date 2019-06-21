За последний отопительный сезон долг ТКЭ за газ вырос на 9 млн грн
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июня. УНН. Общий долг ТКЭ за потребленный газ из-за роста цены на энергоноситель увеличился на 9 млн грн в соответствии с показателем 2018 года. Об этом сообщил вице-премьер-министр — министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко, передает УНН.
“Теплоснабжающие предприятия с начала года уменьшили потребление газа — почти на 32 млн м3. Уровень оплаты 94,8%. Вместе с тем общий долг ТКЭ за потребленный газ из-за роста цены на энергоноситель увеличился на 9 млн грн показателя 2018-го”, — отметил Зубко.
При этом вице-премьер подчеркнул, что работа по реструктуризации долгов — неудовлетворительная. Более половины предприятий в Реестр не украли договоров с “Нафтогазом”, 32 предприятия вообще могут быть исключены из реестра.
Напомним, долги населения за коммунальные услуги ежемесячно растут на 7 млрд грн.