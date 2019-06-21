За останній опалювальний сезон борг ТКЕ за газ виріс на 9 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 21 червня. УНН. Загальний борг ТКЕ за спожитий газ через зростання ціни на енергоносій збільшився на 9 млн грн відповідно до показника 2018 року. Про це повідомив віце-прем’єр-міністр — міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко, передає УНН.
“Теплопостачальні підприємства з початку року зменшили споживання газу — майже на 32 млн м3. Рівень оплати 94,8%. Разом з тим загальний борг ТКЕ за спожитий газ через зростання ціни на енергоносій збільшився на 9 млн грн за показник 2018-го”, — зазначив Зубко.
При цьому віце-прем’єр наголосив, що робота з реструктуризації боргів — незадовільна. Більше половини підприємств у Реєстрі не украли договорів з “Нафтогазом”, 32 підприємства взагалі можуть бути виключені з реєстру.
Нагадаємо, борги населення за комунальні послуги щомісяця зростають на 7 млрд грн.