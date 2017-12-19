За последние годы правительство увеличило финансирование обеспечения автодорог на несколько млрд грн
Киев • УНН
КИЕВ. 19 декабря. УНН. В течение последних лет правительство существенно увеличило финансирование на ремонт и обеспечение содержания автомобильных дорог. Об этом сказал вице-премьер-министр Владимир Кистион во время селекторного совещания в Киеве, передает корреспондент УНН.
"В течение последних нескольких лет правительство постоянно существенно увеличивает финансирование на ремонт и обеспечение содержания автомобильных дорог. По крайней мере за последние несколько лет сумма средств, которая предусматривается на содержание автомобильных дорог, увеличена по крайней мере в несколько миллиардов (грн)", - отметил вице-премьер.
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То есть, по его словам, на сегодняшний день в Украине "объективных оснований обеспечения надежной, необходимой эксплуатации и содержания автомобильных дорог нет".