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За останні роки уряд збільшив фінансування забезпечення автодоріг на декілька млрд грн

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КИЇВ. 19 грудня. УНН. Протягом останніх років уряд суттєво збільшив фінансування на ремонт та забезпечення утримання автомобільних доріг. Про це сказав Віце-прем’єр-міністр Володимир Кістіон під час селекторної наради в місті Києві, передає кореспондент УНН.

“Протягом останніх декількох років уряд постійно суттєво збільшує фінансування на ремонт та забезпечення утримання автомобільних доріг. Принаймні за останні декілька років сума коштів, яка передбачається на утримання автомобільних доріг, збільшена принаймні в декілька мілліардів (грн.)”, — зазначив віце-прем'єр.

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Тобто, за його словами, на сьогоднішній день в Україні “об’єктивних підстав забезпечення надійної, необхідної експлуатації і утримання автомобільних доріг немає”.

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