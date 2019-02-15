За последние два дня от гололеда травмировались более 70 киевлян
Киев • УНН
КИЕВ. 15 февраля. УНН. За 13 и 14 февраля 2019 в Киеве от гололеда травмировались 75 киевлян, из них 63 взрослых и 12 детей. Об этом журналисту УНН сообщила руководитель пресс-службы Департамента здравоохранения КГГА Наталья Вишневская.
"13 февраля от гололеда травмировались 43 взрослых и семь детей, 14 февраля - 20 взрослых и пятеро детей", - отметила Вишневская.
По ее словам, с 14 ноября 2018 года от гололеда травмировались 6080 взрослых и 553 ребенка.
Напомним, в Киеве в пятницу, 15 февраля, погода без существенных осадков, на дорогах местами гололедица.