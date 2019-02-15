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У Києві сьогодні до 3 градусів тепла

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КИЇВ. 15 лютого. УНН. У Києві у п'ятницю, 15 лютого, буде погода без істотних опадів, на дорогах подекуди ожеледиця. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу КМДА.

"У Києві 15 лютого без істотних опадів, на дорогах подекуди ожеледиця. У столиці хмарно з проясненнями", - повідомили у КМДА з посиланням на дані Укргідрометцентру.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вдень 1-3° тепла.

Вранці 15 лютого у столиці туман, видимість 200-500 м (І рівень небезпечності, жовтий).

Нагадаємо, в Україні 15 лютого очікується погода без істотних опадів, мінлива хмарність.

Українські Національні Новини

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