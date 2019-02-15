В Киеве сегодня до 3 градусов тепла
Киев • УНН
КИЕВ. 15 февраля. УНН. В Киеве в пятницу, 15 февраля, погода без существенных осадков, на дорогах местами гололедица. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу КГГА.
"В Киеве 15 февраля без существенных осадков, на дорогах местами гололедица. В столице облачно с прояснениями", - сообщили в КГГА со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура днем 1-3° тепла.
Утром 15 февраля в столице туман, видимость 200-500 м (І уровень опасности, желтый).
Напомним, в Украине 15 февраля ожидается погода без существенных осадков, переменная облачность.