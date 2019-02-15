За останні два дні від ожеледиці травмувалося понад 70 киян
Київ • УНН
КИЇВ. 15 лютого. УНН. За 13 та 14 лютого 2019 року в Києві від ожеледиці травмувалось 75 киян, з них 63 дорослих та 12 дітей. Про це журналісту УНН повідомила керівник прес-служби Департаменту охорони здоров'я КМДА Наталя Вишневська.
"13 лютого від ожеледиці травмувалось 43 дорослих і сім дітей, 14 лютого - 20 дорослих і п’ятеро дітей", - зазначила Вишневська.
За її словами, з 14 листопада 2018 року від ожеледиці травмувалося 6080 дорослих та 553 дитини.
Нагадаємо, у Києві у п'ятницю, 15 лютого, буде погода без істотних опадів, на дорогах подекуди ожеледиця.