За останні два дні від ожеледиці травмувалося понад 70 киян

КИЇВ. 15 лютого. УНН. За 13 та 14 лютого 2019 року в Києві від ожеледиці травмувалось 75 киян, з них 63 дорослих та 12 дітей. Про це журналісту УНН повідомила керівник прес-служби Департаменту охорони здоров'я КМДА Наталя Вишневська.