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По новым правилам растаможено всего три авто на еврономерах в Запорожской области

Киев • УНН

 • 10774 просмотра

КИЕВ. 7 декабря. УНН. ГФС в Запорожской области с 25 ноября по новым правилам растаможила три автомобиля. Об этом сообщила пресс-служба ведомства, передает УНН.

По новым правилам растаможено всего три авто на еврономерах в Запорожской области

“"Первые ласточки“ растаможивания легкового транспорта по новым правилам — это три машины марок Volkswagen и Renault. Их владельцы пригнали авто из Литвы и после осуществления таможенных формальностей на таможенном посту „Запорожье — центральный“ Запорожской таможни ГФС уплатили государству почти 190 тысяч гривен таможенных платежей (пошлина, акцизный налог, НДС)”, - говорится в сообщении.

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В частности, за первое транспортное средство Volkswagen Passat 2001 года выпуска и стоимостью 1700 евро сумма таможенных платежей составила 58 тысяч 225 гривен. За второе аналогичное авто 2006 года выпуска уплачено 69 тысяч 406,94 гривны. За растаможку третьей машины Renault Megane Scenic 2007 изготовления и стоимостью 1900 евро начисления составили 61 тысяч 915,48 гривны.

Напомним, новый порядок таможенного оформления автомобилей с иностранной регистрацией, предусмотрен Законом Украины от 8 ноября 2018 года № 2611-VIII и № 2612-VIII, вступили в силу с 25 ноября 2018 года.

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Для выпуска подержанного автомобиля на еврономерах в свободное обращение на территории Украины гражданин должен предоставить таможенному органу вместе с электронной таможенной декларацией такие документы:

  • регистрационные (технические) документы на транспортное средство (как правило, это технический паспорт);
  • документы, подтверждающие право собственности лица на транспортное средство (как правило, это договор купли-продажи) или право им распоряжаться и декларировать (как правило, это доверенность);
  • счет-фактуру (инвойс) или другой документ, который определяет стоимость товара (возможно, это будет один и тот же документ, подтверждающий право собственности);
  • подтверждение о снятии транспортного средства с учета в другой стране.

Ранее УНН сообщал, что по новым правилам растаможивания в Украине оформили только 74 авто.

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