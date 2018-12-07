За новими правилами розмитнено лише три авто на єврономерах на Запоріжжі
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. ДФС у Запорізькій області з 25 листопада за новими правилами розмитнила три автомобілі. Про це повідомила прес-служба відомства, передає УНН.
“„Перші ластівки“ розмитнення легкового транспорту за новими правилами — це три автівки марок Volkswagen та Renault. Їхні власники пригнали авто з Литви та після здійснення митних формальностей на митному посту „Запоріжжя — центральний“ Запорізької митниці ДФС сплатили державі майже 190 тисяч гривень митних платежів (мито, акцизний податок, ПДВ)”, — йдеться у повідомленні.
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Зокрема, за перший транспортний засіб Volkswagen Passat 2001 року випуску та вартістю 1700 євро сума митних платежів склала 58 тисяч 225 гривень. За друге аналогічне авто 2006 року випуску сплачено 69 тисяч 406,94 гривні. За розмитнення третьої автівки Renault Megane Scenic 2007 року виготовлення та вартістю 1900 євро нарахування склали 61 тисяча 915,48 гривні.
Нагадаємо, новий порядок митного оформлення автомобілів з іноземною реєстрацією, передбачено Законами України від 8 листопада 2018 року № 2611-VIII та № 2612-VIII, що набули чинності з 25 листопада 2018 року.
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Для випуску вживаного автомобіля на єврономерах у вільний обіг на території України громадянин повинен надати митному органу разом з електронною митною декларацією такі документи:
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- реєстраційні (технічні) документи на транспортний засіб (як правило, це технічний паспорт);
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- документи, що підтверджують право власності особи на транспортний засіб (як правило, це договір купівлі-продажу) або право ним розпоряджатися та декларувати (як правило, це доручення);
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- рахунок-фактуру (інвойс) або інший документ, який визначає вартість товару (можливо, це буде один і той же документ, що підтверджує право власності);
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- підтвердження про зняття транспортного засобу з обліку в іншій країні.
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Раніше УНН повідомляв, що за новими правилами розмитнення в Україні оформили лише 74 авто.