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ДФС пояснила, чи потрібен переклад документів українською при розмитненні авто

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 грудня. УНН. Митниця може вимагати переклад українською мовою документів при митному оформленні авто. Про це УНН повідомили в ГУ ДФС у Закарпатській області.

ДФС пояснила, чи потрібен переклад документів українською при розмитненні авто

“Відповідно до ч. 1 ст. 254 Митного кодексу України (далі — МКУ) документи, необхідні для здійснення митного контролю та митного оформлення товарів, що переміщуються через митний кордон України при здійсненні зовнішньоекономічних операцій, подаються контролюючому органу українською мовою, офіційною мовою митних союзів, членом яких є Україна, або іншою іноземною мовою міжнародного спілкування”, — йдеться у повідомленні.

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Контролюючі органи вимагають переклад українською мовою документів, складених іншою мовою, ніж офіційна мова митних союзів, членом яких є Україна, або іншою іноземною мовою міжнародного спілкування, тільки у разі, якщо дані, які містяться в них, є необхідними для перевірки або підтвердження відомостей, зазначених у митній декларації.

У такому разі декларант забезпечує переклад зазначених документів за власний рахунок.

При цьому п. 7 Правил митного контролю та митного оформлення транспортних засобів, що переміщуються громадянами через митний кордон України, затверджених наказом Державної митної служби від 17.11.2005 № 1118 встановлено, що власник транспортного засобу (далі —ТЗ) або вповноважена особа, який переміщує ТЗ через митний кордон України, пред’являє його контролюючому органу для проведення митного огляду й подає оригінали та ксерокопії таких документів:

  • що підтверджують право власності на ТЗ або користування ним (у тому числі з правом розпорядження);
  • реєстраційних (технічних) документів на транспортний засіб (якщо він перебував на обліку в реєстраційному органі іноземної держави чи України) з відмітками про зняття транспортного засобу з обліку, якщо такі документи видаються реєстраційним органом;
  • митної декларації (МД) — у разі потреби;
  • МД (у разі транзиту ТЗ, нового або знятого з обліку в реєстраційному органі, через митну територію України);
  • що підтверджують право на надання пільг в оподаткуванні (у разі митного оформлення ТЗ з наданням пільг в оподаткуванні);
  • паспортних документів та інших документів, визначених законодавством України та міжнародними договорами України, що дають право на перетин державного кордону, та/або паспорта громадянина (посвідчення особи з відміткою про місце проживання); посвідки чи іншого документа про постійне (тимчасове) проживання в Україні або за кордоном тощо;
  • довідки про ідентифікаційний номер громадянина (за наявності).

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Отже контролюючі органи в окремих випадках можуть вимагати переклад українською мовою документів, необхідних для здійснення митного контролю та митного оформлення ТЗ, що переміщуються через митний кордон України громадянами, тільки у разі, якщо дані, які містяться в них, є необхідними для перевірки або підтвердження відомостей зазначених в оригіналах документів.

Раніше ДФС дала роз’яснення щодо правил розмитнення “євроблях”.

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