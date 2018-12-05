ГФС объяснила, нужен ли перевод документов на украинский при растаможивании авто
Киев • УНН
КИЕВ. 5 декабря. УНН. Таможня может потребовать перевод на украинский язык документов при таможенном оформлении авто. Об этом УНН сообщили в ГУ ДФС в Закарпатской области.
“Согласно ч. 1 ст. 254 Таможенного кодекса Украины (далее — ТКУ) документы, необходимые для осуществления таможенного контроля и таможенного оформления товаров, перемещаемых через таможенную границу Украины при осуществлении внешнеэкономических операций, подаются контролирующему органу на украинском языке, официальном языке таможенных союзов, членом которых является Украина, или другом иностранном языке международного общения”, - говорится в сообщении.
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Контролирующие органы требуют перевод на украинский язык документов, составленных на другом языке, чем официальный язык таможенных союзов, членом которых является Украина, или другим иностранным языком международного общения, только в случае, если данные, содержащиеся в них, необходимы для проверки или подтверждения сведений, указанных в таможенной декларации.
В таком случае декларант обеспечивает перевод указанных документов за свой счет.
При этом п. 7 Правил таможенного контроля и таможенного оформления транспортных средств, перемещаемых гражданами через таможенную границу Украины, утвержденных приказом Государственной таможенной службы от 17.11.2005 № 1118 установлено, что владелец транспортного средства (далее -ТЗ) или уполномоченное лицо, который перемещает ТС через таможенную границу Украины, предъявляет его контролирующему органу для проведения таможенного досмотра и подает оригиналы и ксерокопии следующих документов:
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- подтверждающие право собственности на ТС или (в том числе с правом распоряжения);
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- регистрационные (технические) документы на транспортное средство (если оно состояло на учете в регистрационном органе иностранного государства или Украины) с отметками о снятии транспортного средства с учета, если такие документы выдаются регистрационным органом;
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- таможенной декларации (ТД) — в случае необходимости;
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- ТД (в случае транзита ТС, нового или снятого с учета в регистрационном органе, через таможенную территорию Украины);
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- подтверждающие право на предоставление льгот в налогообложении (в случае таможенного оформления ТС с предоставлением льгот в налогообложении);
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- паспортных документов и других документов, определенных законодательством Украины и международными договорами Украины, дающих право на пересечение государственной границы и/или паспорта гражданина (удостоверение личности с отметкой о месте жительства); вида или иного документа о постоянном (временном) проживании в Украине или за рубежом и т.д.;
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- справки об идентификационном номере гражданина (при наличии).
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Итак, контролирующие органы в отдельных случаях могут требовать перевод на украинский язык документов, необходимых для осуществления таможенного контроля и таможенного оформления ТС, перемещаемых через таможенную границу Украины гражданами, только в случае, если данные, содержащиеся в них, необходимы для проверки или подтверждения сведений указанных в оригиналах документов.
Ранее ГФС дала разъяснения по правилам растаможки “евроблях”.