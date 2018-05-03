За некачественную пищу штрафуют: в среднем только на 100 грн
Киев • УНН
КИЕВ. 4 мая. УНН. С начала 2018 года Госпродпотребслужба проверила почти 2,4 тысячи операторов рынка относительно безопасности пищевых продуктов. Об этом в ответ на запрос УНН сообщили в пресс-службе Госпродпотребслужбы.
По итогам проверок, на нарушителей действующего законодательства было составлено более 809 предписаний.
"С начала года Госпродпотребслужбою проверено 2381 операторов рынка, осуществляющих деятельность по обороту пищевых продуктов.
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По результатам проведенной работы составлено 809 предписаний и 2900 человек привлечены к административной соответствия на общую сумму 282 293 грн", - говорится в сообщении.
То есть, в среднем, на одного нарушителя сумма штрафа не превышает 100 грн.
Напомним, с 4 апреля в Украине выросли штрафы за некачественную продукцию.
Теперь штраф за реализацию пищевых продуктов или кормов, маркировка которых не соответствует законодательству, составит для юридических лиц восемь минимальных заработных плат, для физических лиц-предпринимателей - пять.