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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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За некачественную пищу штрафуют: в среднем только на 100 грн

Киев • УНН

 • 18294 просмотра

КИЕВ. 4 мая. УНН. С начала 2018 года Госпродпотребслужба проверила почти 2,4 тысячи операторов рынка относительно безопасности пищевых продуктов. Об этом в ответ на запрос УНН сообщили в пресс-службе Госпродпотребслужбы.

За некачественную пищу штрафуют: в среднем только на 100 грн

По итогам проверок, на нарушителей действующего законодательства было составлено более 809 предписаний.

"С начала года Госпродпотребслужбою проверено 2381 операторов рынка, осуществляющих деятельность по обороту пищевых продуктов.

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По результатам проведенной работы составлено 809 предписаний и 2900 человек привлечены к административной соответствия на общую сумму 282 293 грн", - говорится в сообщении.

То есть, в среднем, на одного нарушителя сумма штрафа не превышает 100 грн.

Напомним, с 4 апреля в Украине выросли штрафы за некачественную продукцию.

Теперь штраф за реализацию пищевых продуктов или кормов, маркировка которых не соответствует законодательству, составит для юридических лиц восемь минимальных заработных плат, для физических лиц-предпринимателей - пять.

Украинские Национальные Новости

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