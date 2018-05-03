За неякісну їжу штрафують: в середньому лише на 100 грн
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. З початку 2018 року Держпродспоживслужба перевірила майже 2,4 тисячі операторів ринку щодо безпечності харчових продуктів. Про це у відповідь на запит УНН повідомили у прес-службі Держпродспоживслужби.
За підсумками перевірок, на порушників чинного законодавства було складено понад 809 приписів.
"З початку року Держпродспоживслужбою перевірено 2 381 операторів ринку, що здійснюють діяльність з обігу харчових продуктів.
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За результатами проведеної роботи складено 809 приписів та 2 900 осіб притягнуто до адміністративної відповідності на загальну суму 282 293 грн", - йдеться у повідомленні.
Тобто, в середньому, на одного порушника сума штрафу не перевищує 100 грн.
Нагадаємо, з 4 квітня в Україні зросли штрафи за неякісну продукцію.
Відтепер штраф за реалізацію харчових продуктів або кормів, маркування яких не відповідає законодавству, становитиме для юридичних осіб вісім мінімальних заробітних плат, для фізичних осіб-підприємців - п'ять.