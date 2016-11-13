За месяц в Украине больше всего подорожали яйца, овощи и молоко
Киев • УНН
КИЕВ. 13 ноября. УНН. В Украине в октябре 2016 г. яйца подорожали на 50,9%, овощи - на 5,5%, молоко - на 5,4% по сравнению с сентябрем этого года. Об этом сообщает Госстатистики, передает УНН.
Также в октябре 2016 г. наблюдалось повышение цен на хлеб - на 0,5%, макаронные изделия - на 0,5%, мясо и мясопродукты - на 0,9%, сыр и мягкий сыр - на 2,3%, масло - на 4,3%, масло подсолнечное - 0,5%, сахар - на 1,5%.
Цены на безалкогольные напитки остались без изменений.
В то же время за месяц в Украине подешевели рыба и продукты из рыбы - на 0,3%, фрукты - на 3,8%.
Добавим, что цены на алкогольные напитки и табачные изделия в месячном измерении выросли на 2,2%.
Как сообщал УНН, в Украине в октябре инфляция выросла до 12,4%.