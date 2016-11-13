За місяць в Україні найбільше подорожчали яйця, овочі та молоко
Київ • УНН
КИЇВ. 13 листопада. УНН. В Україні у жовтні 2016 року яйця подорожчали на 50,9%, овочі – на 5,5%, молоко – на 5,4% у порівнянні із вереснем цього року. Про це повідомляє Держстатистики, передає УНН.
Також у жовтні 2016 року спостерігалося підвищення цін на хліб — на 0,5%, макаронні вироби — на 0,5%, м'ясо та м'ясопродукти – на 0,9%, сир і м'який сир — на 2,3%, масло — на 4,3%, олія соняшникова 0,5%, цукор – на 1,5%.
Ціни на безалкогольні напої залишилися без змін.
Водночас за місяць в Україні подешевшали риба та продукти із риби – на 0,3%, фрукти — на 3,8%.
Додамо, що ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби у місячному вимірі зросли на 2,2%.
Як повідомляв УНН, в Україні у жовтні інфляція зросла до 12,4%.