За месяц в Киеве больше всего подорожали яйца - на 36,4%

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Киев • УНН

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КИЕВ. 13 ноября. УНН. В октябре 2016 г. по сравнению с сентябрем этого года уровень инфляции в Киеве составлял 4,4%. Об этом сообщает УНН со ссылкой на информацию Главного управления статистики в Киеве.

По сообщению ведомства, на потребительском рынке столицы в октябре 2016 г. цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 2% по сравнению с сентябрем этого года.

"Больше всего подорожали яйца - на 36,4%, овощи - на 10,0%, сахар - на 2,5%, мясо и мясопродукты - на 1,5%, хлеб - на 1,4%. В то же время снизились цены на безалкогольные напитки - на 1,4%, фрукты - на 0,7%, рыбу и продукты из рыбы - на 0,5%", - говорится в сообщении.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 3% в месячном измерении.

"Цены на алкогольные напитки и табачные изделия выросли на 3,0%, что связано с подорожанием табачных изделий - на 4,0%, алкогольных напитков - на 1,6%", - говорится в сообщении.

По данным Госстатистики, цены на одежду и обувь в октябре 2016 г. выросли на 1% по сравнению с сентябрем этого года.

В то же время в октябре 2016 г. цены на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива выросли на 17,6%.

"Рост цен (тарифов) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива на 17,6% произошел в основном за счет повышения тарифов на горячую воду, отопление на 40,5%", - говорится в сообщении.

Цены на транспорт в октябре 2016 г. выросли на 0,8%.

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