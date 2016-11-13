За місяць у Києві найбільше подорожчали яйця – на 36,4%
Київ • УНН
КИЇВ. 13 листопада. УНН. У жовтні 2016 року порівняно з вереснем цього року рівень інфляції у Києві становив 4,4%. Про це повідомляє УНН з посиланням на інформацію Головного управління статистики у м.Києві.
За повідомленням відомства, на споживчому ринку столиці у жовтні 2016 року ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 2% порівняно із вереснем цього року.
“Найбільше подорожчали яйця – на 36,4%, овочі – на 10,0%, цукор – на 2,5%, м'ясо та м'ясопродукти – на 1,5%, хліб – на 1,4%. Водночас знизилися ціни на безалкогольні напої – на 1,4%, фрукти – на 0,7%, рибу та продукти з риби – на 0,5%”, — йдеться у повідомленні.
Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 3% у місячному вимірі.
“Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби зросли на 3,0%, що пов’язано зі здорожчанням тютюнових виробів – на 4,0%, алкогольних напоїв – на 1,6%”, — йдеться у повідомленні.
За даними Держстатистики, ціни на одяг та взуття у жовтні 2016 року зросли на 1% порівняно із веренем цього року.
Водночас у жовтні 2016 року ціни на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива зросли на 17,6%.
“Зростання цін (тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 17,6% відбулося в основному за рахунок підвищення тарифів на гарячу воду, опалення на 40,5%”, — йдеться у повідомленні.
Цін на транспорт у жовтні 2016 року зросли на 0,8%.