За месяц курятина подешевела почти на 20%
Киев • УНН
КИЕВ. 11 марта. УНН. В Украине подешевели некоторые социальные продукты питания. Об этом свидетельствуют данные "Инфляционного барометра" по состоянию на 11 марта, передает УНН.
В частности, упали цены на курятину - на 17,8%. Также подешевела говядина - на 10,6%. Наряду с этим выросла в цене свинина - на 1,6%.
На сегодня курятина является самым доступным мясом для украинцев - 91,9 грн за кг. Килограмм свинины и говядины украинцам обойдется в 102,6 грн и 133,9 грн соответственно.
Другие продукты питания из перечня социальных существенно выросли в цене. Капуста подорожала на 71,7% - до 41,6 грн за кг, крупы гречневые - на 6%, до 22,1 грн за кг, хлеб ржаной - на 6,1% - до 279 грн за кг, морковь - на 13 2% - до 10,4 грн за кг.
Незначительно, но подешевела мука - на 0,7%, до 13,8 грн за кг, картофель - на 3,8%, до 10,3 грн за кг, рис - на 1,6%, до 27,4 грн за кг.
Ранее УНН сообщал, что курятина в Украине дешевле, чем в Польше.
В прошлом году курятина была мясом №1 в Украине по популярности среди украинцев. Отметим, что этот вид мяса на 100% обеспечивается отечественными производителями. ТОП-5 крупнейших производителей и экспортеров курятины возглавляет "Мироновский хлебопродукт" (Наша Ряба). Его доля в общем объеме экспорта Украины составляет 88%.