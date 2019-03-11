За місяць курятина подешевшала майже на 20%

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КИЇВ. 11 березня. УНН. В Україні подешевшали деякі соціальні продукти харчування. Про це свідчать дані "Інфляційного барометра" станом на 11 березня, передає УНН.

Зокрема, впали ціни на курятину - на 17,8%. Також подешевшала яловичина - на 10,6%. Поряд з цим зросла у ціні свинина - на 1,6%.

Станом на сьогодні курятина є найдоступнішим м'ясом для українців - 91,9 грн за кг. Кілограм свинини та яловичини українцям обійдеться у 102,6 грн та 133,9 грн відповідно.

Інші продукти харчування з переліку соціальних суттєво зросли в ціні. Капуста подорожчала на 71,7% - до 41,6 грн за кг, крупи гречані - на 6%, до 22,1 грн за кг, хліб житній - на 6,1% - до 279 грн за кг, морква - на 13,2% - до 10,4 грн за кг.

Незначно, але подешевшало борошно - на 0,7%, до 13,8 грн за кг, картопля - на 3,8% , до 10,3 грн за кг, рис - на 1,6%, до 27,4 грн за кг.

Раніше УНН повідомляв, що курятина в Україні дешевша, ніж у Польщі.

Нагадаємо, минулого року курятина була м’ясом №1 в Україні за популярністю серед українців. Зазначимо, що цей вид м’яса на 100% забезпечується вітчизняними виробниками. ТОП-5 найбільших виробників і експортерів курятини очолює "Миронівський хлібопродукт" (Наша Ряба). Його частка у загальному обсязі експорту України сягає 88%.

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