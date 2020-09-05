За прошедшие сутки в Киеве коронавирус обнаружили еще у 315 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 5 сентября. УНН. За прошедшие сутки в Киеве коронавирус обнаружили еще у 315 человек. 4 больных умерли. Об этом мэр Киева Виталий Кличко написал на своей странице в социальной сети Facebook, сообщает УНН.
"Количество больных коронавирусом в столице не уменьшается. За минувшие сутки вирус обнаружили у 315 человек. Четверо больных умерли. Всего коронавирус унес жизни 234 киевлян. На сегодня в столице уже 14172 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - сообщил Кличко.
Среди заболевших 163 женщины в возрасте от 22 до 89 лет. И 9 девочек от 1 до 15 лет. 132 мужчины в возрасте от 19 до 86 лет. И 11 мальчиков от 4 лет до 17. Заболели том числе и 7 медиков.
В больницы столицы попали 42 пациента. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.
Выздоровели за минувшие сутки 97 человек. Всего коронавирус преодолели 4713 жителей Киева.
"Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе - 57. В Дарницком - 55. Но в Оболонском районе - 39 случаев", - отметил мэр.