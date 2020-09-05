За минулу добу в Києві коронавірус виявили ще в 315 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 5 вересня. УНН. За минулу добу в Києві коронавірус виявили ще в 315 людей. 4 хворих померли. Про це мер Києва Віталій Кличко написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, повідомляє УНН.
“Кількість хворих на коронавірус у столиці не зменшується. За минулу добу вірус виявили в 315 людей. Четверо хворих померли. Всього коронавірус забрав життя 234 киян. На сьогодні в столиці вже 14172 підтверджених випадків захворювання на COVID-19”, — повідомив Кличко.
Серед тих, хто захворіли: 163 жінки віком від 22 до 89 років. Та 9 дівчаток від 1 до 15 років. 132 чоловіка віком від 19 до 86 рокiв. Та 11 хлопчиків від 4 років до 17. Захворіли, зокрема, і 7 медиків.
До лікарень столиці потрапили 42 пацієнта. Інші — на самоізоляції, під контролем лікарів.
Одужала за минулу добу 97 людей. Всього коронавірус подолали 4713 мешканців Києва.
“Найбільше випадків захворювання виявили в Деснянському районі — 57. У Дарницькому — 55. Та в Оболонському районі — 39 випадків”, — зазначив мер.