За минувшие сутки в зоне АТО зафиксировано 61 вражеский обстрел

На Донецком направлении из минометов различных калибров захватчики обстреливали Луганское, Авдеевку, Троицкое и Верхнеторецкое. С гранатометов и стрелкового оружия - Зайцево, Авдеевку, Опытное и Пески. По нашим позициям в районе Авдеевки и Опытного огонь вели БМП противника.

На Луганском направлении из минометов, гранатометов и стрелкового оружия захватчики обстреляли Слоев Угол, Лобачево, Новоалександровку и Новозвановку. БТР вел огонь по Водяное.

На Мариупольском направлении из минометов - Водяное и Павлополь. С гранатометов и стрелкового оружия - Павлополь, Новотроицкое, Широкино, Марьинку, Гнутово, Лебединское, Водяное. Наших защитников в районе Широкино обстреливала БМП противника.

В общем зафиксировано 61 обстрел. Потерь среди наших военных нет.