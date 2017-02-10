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Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине
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За минувшие сутки в зоне АТО зафиксировано 61 вражеский обстрел

Киев • УНН

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КИЕВ. 10 февраля. УНН. За прошедшие сутки в зоне проведения АТО боевики 61 раз обстреляли позиции украинских военных, передает УНН со ссылкой на пресс-службу штаба АТО.

За минувшие сутки в зоне АТО зафиксировано 61 вражеский обстрел

На Донецком направлении из минометов различных калибров захватчики обстреливали Луганское, Авдеевку, Троицкое и Верхнеторецкое. С гранатометов и стрелкового оружия - Зайцево, Авдеевку, Опытное и Пески. По нашим позициям в районе Авдеевки и Опытного огонь вели БМП противника.

На Луганском направлении из минометов, гранатометов и стрелкового оружия захватчики обстреляли Слоев Угол, Лобачево, Новоалександровку и Новозвановку. БТР вел огонь по Водяное.

На Мариупольском направлении из минометов - Водяное и Павлополь. С гранатометов и стрелкового оружия - Павлополь, Новотроицкое, Широкино, Марьинку, Гнутово, Лебединское, Водяное. Наших защитников в районе Широкино обстреливала БМП противника.

В общем зафиксировано 61 обстрел. Потерь среди наших военных нет.

Украинские Национальные Новости

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