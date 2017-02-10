За минулу добу у зоні АТО зафіксовано 61 ворожий обстріл
Київ • УНН
КИЇВ. 10 лютого. УНН. Минулої доби у зоні проведенння АТО бойовики 61 раз обстріляли позиції Українських військових, передає УНН з посиланням на прес-службу штабу АТО.
На Донецькому напрямку з мінометів різних калібрів загарбники обстрілювали Луганське, Авдіївку, Троїцьке та Верхньоторецьке. З гранатометів та стрілецької зброї — Зайцеве, Авдіївку, Опитне та Піски. По наших позиціях в районі Авдіївки та Опитного вогонь вели БМП противника.
На Луганському напрямку з мінометів, гранатометів та стрілецької зброї загарбники обстріляли Шарів Кут, Лобачеве, Новоолександрівку та Новозванівку. БТР вів вогонь по Водяному.
На Маріупольському напрямку з мінометів — Водяне та Павлопіль. З гранатометів та стрілецької зброї — Павлопіль, Новотроїцьке, Широкине, Мар’їнку, Гнутове, Лебединське, Водяне. Наших захисників в районі Широкиного обстрілювала БМП противника.
Загалом зафіксовано 61 обстріл. Втрат серед наших військових немає.