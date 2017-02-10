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За минулу добу у зоні АТО зафіксовано 61 ворожий обстріл

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 лютого. УНН. Минулої доби у зоні проведенння АТО бойовики 61 раз обстріляли позиції Українських військових, передає УНН з посиланням на прес-службу штабу АТО.

За минулу добу у зоні АТО зафіксовано 61 ворожий обстріл

На Донецькому напрямку з мінометів різних калібрів загарбники обстрілювали Луганське, Авдіївку, Троїцьке та Верхньоторецьке. З гранатометів та стрілецької зброї — Зайцеве, Авдіївку, Опитне та Піски. По наших позиціях в районі Авдіївки та Опитного вогонь вели БМП противника.

На Луганському напрямку з мінометів, гранатометів та стрілецької зброї загарбники обстріляли Шарів Кут, Лобачеве, Новоолександрівку та Новозванівку. БТР вів вогонь по Водяному.

На Маріупольському напрямку з мінометів — Водяне та Павлопіль. З гранатометів та стрілецької зброї — Павлопіль, Новотроїцьке, Широкине, Мар’їнку, Гнутове, Лебединське, Водяне. Наших захисників в районі Широкиного обстрілювала БМП противника.

Загалом зафіксовано 61 обстріл. Втрат серед наших військових немає.

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