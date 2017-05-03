За минувшие сутки один военный погиб, еще семеро получили ранения - штаб АТО

“Ситуация в районе проведения АТО остается сложной, но контролируемой Вооруженными Силами Украины. Российско-оккупационные войска продолжают обстрелы позиций украинских войск. За минувшие сутки враг 63 раза открывал огонь по опорным пунктам сил АТО”, — говорится в сообщении.

На Приморском направлении, из 120-миллиметровых минометов, вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия противник вел огонь по позициям рядом с Водяным. Огнем минометов калибра 82-мм, гранатометов и пулеметов больших калибров враг накрывал опорные пункты под Красногоровкой. По защитниках Гнутово противник применял минометы калибра 82-мм, зенитные установки ЗУ-23-2, гранатометы, пулеметы больших калибров и стрелковое оружие, а по защитникам населенного пункта Славное — 82-миллиметровые минометы. Позиции рядом с Широкино, и Новотроицкм враг обстреливал из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, а опорные пункты неподалеку Павлополя и Марьинки — из гранатометов различных систем. По морских пехотинцах в районе Лебединского противник вел огонь из пулеметов больших калибров и стрелкового оружия, а позиции вблизи Чермалыка обстрелял из стрелкового оружия. В районе Гнутово и Новотроицкого действовали вражеские снайперы.

На Донецком направлении, огнем минометов калибра 120-мм и 82-мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия противник накрывал позиции рядом с Авдеевкой. По опорным пунктам наших войск в районе Луганского враг бил со 120-миллиметровых минометов, противотанковых гранатометов и пулеметов крупных калибров. Позиции в Невельске обстреливал из минометов калибра 120-мм и стрелкового оружия, а 82-миллиметровые минометы и пулеметы больших калибров применял вблизи шахты “Бутовка” и Каменки. Из вооружения БМП, минометов калибра 82-мм и гранатометов различных систем противник вел огонь по защитникам Зайцево, а с 82-миллиметровых минометов, автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов — по защитникам Троицкого. В районе Авдеевки активно действовали вражеские снайперы.

На Луганском направлении, из минометов калибра 120-мм и 82-мм, гранатометов различных систем и пулеметов больших калибров противник бил по опорным пунктам вблизи Крымского и Новозвановки. 82-миллиметровые минометы враг применил под Екатериновкой, а по защитникам Троицкого вел огонь из минометов калибра 82-мм, противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. С гранатометов и пулеметов больших калибров противник бил по позициям вблизи Новоалександровки, а защитников Валуйского и станицы Луганской обстреливал из противотанковых гранатометов.

В отдельных случаях, когда возникала непосредственная угроза жизни и здоровью военнослужащих, командиры принимали решение на адекватное открытие огня.

“За прошедшие сутки один военнослужащий Вооруженных Сил Украины погиб, еще семеро защитников получили ранения”, — сообщили в штабе.