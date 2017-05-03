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За минулу добу один військовий загинув, ще семеро отримали поранення - штаб АТО

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 травня. УНН. За минулу добу у зоні проведення АТО проросійські бойовики 63 рази обстріляли опорні пункти сил АТО, передає УНН з посиланням прес-службу штабу АТО.

За минулу добу один військовий загинув, ще семеро отримали поранення - штаб АТО

“Ситуація в районі проведення АТО залишається складною, але контрольованою Збройними Силами України. Російсько-окупаційні підрозділи продовжують обстріли позицій українських військ. За минулу добу ворог 63 рази відкривав вогонь по опорних пунктах сил АТО”, — йдеться в повідомленні.

На Приморському напрямку, зі 120-міліметрових мінометів, озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї противник вів вогонь по позиціях поруч Водяного. Вогнем мінометів калібру 82-мм, гранатометів та кулеметів великих калібрів ворог накривав опорні пункти під Красногорівкою. По захисниках Гнутового противник застосовував міномети калібру 82-мм, зенітні установки ЗУ-23-2, гранатомети, кулемети великих калібрів та стрілецьку зброю, а по оборонцях населеного пункту Славне — 82-міліметрові міномети. Позиції поруч Широкиного, та Новотроїцького ворог обстрілював з гранатометів та великокаліберних кулеметів, а опорні пункти неподалік Павлополя та Мар’їнки — з гранатометів різних систем. По морських піхотинцях в районі Лебединського противник вів вогонь з кулеметів великих калібрів та стрілецької зброї, а позиції поблизу Чермалика обстріляв зі стрілецької зброї. У районі Гнутового та Новотроїцького діяли ворожі снайпери.

На Донецькому напрямку, вогнем мінометів калібру 120-мм та 82-мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї противник накривав позиції поруч Авдіївки. По опорних пунктах наших військ у районі Луганського ворог гатив зі 120-міліметрових мінометів, протитанкових гранатометів та кулеметів великих калібрів. Позиції під Невельським обстрілював з мінометів калібру 120-мм та стрілецької зброї, а 82-міліметрові міномети та кулемети великих калібрів застосовував поблизу шахти “Бутівка” та Кам’янки. З озброєння БМП, мінометів калібру 82-мм та гранатометів різних систем противник вів вогонь по захисниках Зайцевого, а з 82-міліметрових мінометів, автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів — по оборонцях Троїцького. У районі Авдіївки активно діяли ворожі снайпери.

На Луганському напрямку, з мінометів калібру 120-мм та 82-мм, гранатометів різних систем та кулеметів великих калібрів противник гатив по опорних пунктах поблизу Кримського та Новозванівки. 82-міліметрові міномети ворог застосував під Катеринівкою, а по захисниках Троїцького вів вогонь з мінометів калібру 82-мм, протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів. З гранатометів та кулеметів великих калібрів противник бив по позиціях поблизу Новоолександрівки, а оборонців Валуйського та станиці Луганської обстрілював з протитанкових гранатометів.
В окремих випадках, коли виникала безпосередня загроза життю і здоров’ю військовослужбовців, командири приймали рішення на адекватне відкриття вогню у відповідь.

“За минулу добу один військовослужбовець Збройних Сил України загинув, ще семеро захисників отримали поранення”, — повідомили у штабі.

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