За минувшие сутки на Донбассе через КПВВ последовало 38,9 тыс. человек
Киев • УНН
КИЕВ. 29 июля. УНН. За прошедшие сутки через КПВВ в зоне проведения ООС последовало 38 900 человек и 5,3 тысячи транспортных средств. Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ, передает УНН.
Так, ситуация на КПВВ прошедшие сутки сложилась следующим образом: "Майорское" - 7980 человек и 1030 транспортных средств; "Марьинка" - 9090 человек и 1745 транспортных средств; "Новотроицкое" - 8445 человек и 1645 транспортных средств; "Гнутово" - 3735 человек и 895 транспортных средств; "Станица Луганская" - 9630 человек.
В контрольных пунктах въезда-выезда, что на линии соприкосновения в районе проведения операции Объединенных сил, сегодня утром на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств: "Майорское" - 15/60; "Марьинка" - 0/0; "Новотроицкое" - 0/0; "Гнутово" - 13/10.
Напомним, за прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил боевики незаконных вооруженных формирований так называемых "Л/ДНР" 25 раз нарушали режим прекращения огня, в том числе трижды из запрещенного минскими договоренностями вооружения. За минувшие сутки в ходе боевых действий двое военнослужащих Объединенных сил погибли и двое получили ранения.