За минулу добу на Донбасі через КПВВ прослідувало 38,9 тис. осіб

Так, ситуація на КПВВ минулої доби склалася наступним чином: “Майорське” — 7980 осіб та 1030 транспортних засобів; “Мар’їнка” — 9090 осіб та 1745 транспортних засобів; “Новотроїцьке” — 8445 осіб та 1645 транспортних засобів; “Гнутове” — 3735 осіб та 895 транспортних засобів; “Станиця Луганська” — 9630 осіб.

У контрольних пунктах в’їзду-виїзду, що на лінії зіткнення в районі проведення операції Об’єднаних сил, сьогодні зранку на в’їзд та виїзд знаходилося така кількість транспортних засобів: “Майорське” — 15/60; “Мар’їнка” — 0/0; “Новотроїцьке” — 0/0; “Гнутове” — 13/10.

Нагадаємо, протягом минулої доби у районі проведення операції Об’єднаних сил бойовики незаконних збройних формувань так званих “Л/ДНР” 25 разів порушували режим припинення вогню, в тому числі тричі із забороненого Мінськими домовленостями озброєння. За минулу добу у ході бойових дій двоє військовослужбовців Об’єднаних сил загинули і двоє отримали поранення.