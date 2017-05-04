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За прошедшие сутки 9 военнослужащих получили ранения - штаб АТО

Киев • УНН

 • 7793 просмотра

КИЕВ. 4 мая. УНН. За прошедшие сутки в зоне проведения АТО пророссийские боевики 52 раза обстреляли позиции украинских военных. Ранены девять военнослужащих, передает УНН со ссылкой на пресс-службу штаба АТО.

За прошедшие сутки 9 военнослужащих получили ранения - штаб АТО

“Ситуация в районе проведения АТО напряженная. Российско-террористические войска продолжают обстрелы позиций Вооруженных Сил Украины. За минувшие сутки враг 52 раза открывал огонь по опорным пунктам украинских войск”, — говорится в сообщении.

На Донецком направлении, огнем из танка, минометов калибра 120-мм и 82-мм, противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов противник накрывал опорные пункты в районе Авдеевки. 82-миллиметровые минометы, вооружения БМП, гранатометы и пулеметы больших калибров враг применял по позициям близ населенного пункта Пески, а по опорным пунктам рядом с Луганским — 120-миллиметровые минометы и вооружения БМП. По защитниках Каменки противник бил из минометов калибра 82-мм, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, а по защитникам шахты “Бутовка” — с 82-миллиметровых минометов, противотанковых ракетных комплексов, гранатометов и пулеметов крупных калибров. С минометов калибра 82-мм и гранатометов бил по позициям вблизи Троицкого и Верхнеторецкого. С гранатометов различных систем и стрелкового оружия противник вел огонь по опорным пунктам неподалеку Зайцево. В районе населенного пункта Пески действовали вражеские снайперы.

На Приморском направлении, артиллерию калибра 122-мм, 82-миллиметровые минометы, вооружения БМП, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие противник применил по позициям рядом Водяного. С минометов калибра 120-мм и 82-мм, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия противник вел огонь по опорным пунктам рядом с Павлополем. С минометов калибра 120-мм, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов враг обстреливал защитников Гнутово, а с переносной реактивной системы Град “Партизан”, минометов калибра 82-мм, вооружения БМП враг бил по защитникам Широкино. С минометов калибра 82-мм противник бил по позициям рядом Красногоровки, а по опорным пунктам в близи Марьинки — из гранатометов и пулеметов. В районе Водяного, Новотроицкого и Новомихайловки активизировались вражеские снайперы.

На Луганском направлении, из минометов 120-мм калибра накрывал позиции рядом с Крымским, а 82-миллиметровые минометы, гранатометы и пулеметы больших калибров применял вблизи Новозвановки и Новоалександровки. Кроме того, защитников Новоалександровки российско-оккупационные войска обстреляли из вооружения БМП, а защитников Троицкого — с автоматических гранатометов. С гранатометов различных систем и стрелкового оружия противник вел огонь по позициям рядом станицы Луганской и Лобачево. В районе Новоалександровки активизировались вражеские снайперы.

“За прошедшие сутки девять военнослужащих Вооруженных Сил Украины получили ранения”, — сообщили в штабе.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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