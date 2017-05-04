За минулу добу 9 військовослужбовців отримали поранення - штаб АТО

$41.400.00
45.840.00
ukru
Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 34662 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 87267 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 95033 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 85291 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 110402 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 76872 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 86121 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 96801 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 88468 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 198254 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+13°
2.8м/с
41%
Популярнi новини

Укрзалізниця призначила додаткові рейси поїзда Київ - Вінниця - Жмеринка

13 квітня, 00:01 • 11174 перегляди

Трамп натякнув на можливий прогрес у переговорах між Україною та росією

13 квітня, 02:27 • 13296 перегляди

Дуда: Тільки Трамп може змусити росію припинити війну в Україні

03:35 • 15198 перегляди

Ємен готує масштабний наступ на повстанців-хуситів: задіяно 80 тисяч військових

05:34 • 14169 перегляди

У Сумах пролунав вибух на тлі балістичної загрози: що відомо

07:30 • 13241 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 95035 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 198255 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 351033 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 286195 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 395391 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Марко Рубіо

Ілон Маск

Юн Сок Йоль

Анджей Дуда

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Білий дім

Китай

Київ

Реклама
УНН Lite

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 18489 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 16671 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 85294 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 23484 перегляди

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

11 квітня, 15:50 • 28456 перегляди
Актуальне

«Калібр» (сімейство ракет)

Шахед-136

F-16 Fighting Falcon

Р-37

Ракетна система С-400

За минулу добу 9 військовослужбовців отримали поранення - штаб АТО

Київ • УНН

 • 7793 перегляди

КИЇВ. 4 травня. УНН. За минулу добу в зоні проведення АТО проросійські бойовики 52 рази обстріляли позиції українських військових. Поранено дев’ять військовослужбовців, передає УНН з посиланням на прес-службу штабу АТО.

За минулу добу 9 військовослужбовців отримали поранення - штаб АТО

“Ситуація в районі проведення АТО напружена. Російсько-терористичні війська продовжують обстріли позицій Збройних Сил України. За минулу добу ворог 52 рази відкривав вогонь по опорних пунктах українських військ”, — йдеться в повідомленні.

На Донецькому напрямку, вогнем з танку, мінометів калібру 120-мм та 82-мм, протитанкових ракетних комплексів, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів противник накривав опорні пункти в районі Авдіївки. 82-міліметрові міномети, озброєння БМП, гранатомети та кулемети великих калібрів ворог застосовував по позиціях поблизу населеного пункту Піски, а по опорних пунктах поруч Луганського — 120-міліметрові міномети та озброєння БМП. По захисниках Кам’янки противник гатив з мінометів калібру 82-мм, гранатометів та великокаліберних кулеметів, а по оборонцях шахти “Бутівка” — з 82-міліметрових мінометів, протитанкових ракетних комплексів, гранатометів та кулеметів великих калібрів. З мінометів калібру 82-мм та гранатометів бив по позиціях поблизу Троїцького та Верхньоторецького. З гранатометів різних систем та стрілецької зброї ворог вів вогонь по опорних пунктах неподалік Зайцевого. В районі населеного пункту Піски діяли ворожі снайпери.

На Приморському напрямку, артилерію калібру 122-мм, 82-міліметрові міномети, озброєння БМП, гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю противник застосував по позиціях поруч Водяного. З мінометів калібру 120-мм та 82-мм, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї противник вів вогонь по опорних пунктах поруч Павлополя. З мінометів калібру 120-мм, гранатометів та великокаліберних кулеметів ворог обстрілював захисників Гнутового, а з переносної реактивної системи Град “Партизан”, мінометів калібру 82-мм, озброєння БМП ворог гатив по оборонцях Широкиного. З мінометів калібру 82-мм противник бив по позиціях поруч Красногорівки, а по опорних пунктах в поблизу Мар’їнки — з гранатометів та кулеметів. В районі Водяного, Новотроїцького та Новомихайлівки активізувались ворожі снайпери.

На Луганському напрямку, з мінометів 120-мм калібру накривав позиції поруч Кримського, а 82-міліметрові міномети, гранатомети та кулемети великих калібрів застосовував поблизу Новозванівки та Новоолександрівки. Крім того, захисників Новоолександрівки російсько-окупаційні підрозділи обстріляли з озброєння БМП, а оборонців Троїцького — з автоматичних гранатометів. З гранатометів різних систем та стрілецької зброї ворог вів вогонь по позиціях поруч станиці Луганської та Лобачевого. В районі Новоолександрівки активізувались ворожі снайпери.

“За минулу добу дев’ять військовослужбовців Збройних Сил України отримали поранення”, — повідомили у штабі.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоКримінал та НППодії
Brent
$64.71
Bitcoin
$84,414.40
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,613.66