За минувшие сутки на луганском направлении зафиксировано 11 вражеских обстрелов
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. За сутки на луганском направлении произошло 11 вражеских обстрелов, в том числе 4 - из тяжелого вооружения. Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник, передает корреспондент УНН.
Как отметил А.Мотузяник, основные боевые действия вчера развернулись в Крымском, где оккупанты организовали ряд минометных обстрелов, в результате чего по нашим позициям было выпущено 34 мины.
"Всего на луганском направлении за сутки произошло 11 вражеских обстрелов. В 4 случаях враг применял минометы ", - отметил он.
По словам спикера, на других рубежах противник тяжелое вооружение не применял.
Также боевики один раз нарушили режим тишины в Станице Луганской, и несколько раз - в Попаснянском районе.
Как сообщал УНН, за минувшие сутки в зоне проведения АТО в результате боевых действий погибших в рядах украинских войск нет .