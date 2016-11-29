За минуло добу на луганському напрямку зафіксовано 11 ворожих обстрілів

Як зауважив О.Мотузяник, основні бойові дії вчора розгорнулися в Кримському, де окупанти організували низку мінометних обстрілів, в результаті чого по наших позиціях було випущено 34 міни.

“Всього на луганському напрямку за добу відбулося 11 ворожих обстрілів. У 4 випадках ворог застосовував міномети”, — зазначив він.

За словами речника, на інших рубежах противник важке озброєння не застосовував.

Також бойовики один раз порушили режим тиші в Станиці Луганській, та кілька разів — у Попаснянському районі.

Як повідомляв УНН, за минулу добу в зоні проведення АТО внаслідок бойових дій загиблих у лавах українських військ немає.