За минуло добу на луганському напрямку зафіксовано 11 ворожих обстрілів
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. За добу на луганському напрямку відбулося 11 ворожих обстрілів, зокрема 4 – з важкого озброєння. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник, передає кореспондент УНН.
Як зауважив О.Мотузяник, основні бойові дії вчора розгорнулися в Кримському, де окупанти організували низку мінометних обстрілів, в результаті чого по наших позиціях було випущено 34 міни.
“Всього на луганському напрямку за добу відбулося 11 ворожих обстрілів. У 4 випадках ворог застосовував міномети”, — зазначив він.
За словами речника, на інших рубежах противник важке озброєння не застосовував.
Також бойовики один раз порушили режим тиші в Станиці Луганській, та кілька разів — у Попаснянському районі.
Як повідомляв УНН, за минулу добу в зоні проведення АТО внаслідок бойових дій загиблих у лавах українських військ немає.