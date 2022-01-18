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За прошлый год от рака умерло больше людей, чем от коронавируса - Госстат

За прошлый год от рака умерло больше людей, чем от коронавируса - Госстат

Киев • УНН

 • 24016 просмотра

КИЕВ. 18 января. УНН. В Украине за прошлый год от рака умерло больше людей, чем от коронавируса. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины (январь – октябрь 2021 года - ред.), сообщает УНН.

Детали

От онкологических заболеваний за январь – октябрь прошлого года умерло более 62 тысяч людей. При этом от коронавируса, который был идентифицирован – более 54 тысяч.

В данный момент только в Украине, по данным МОЗ, насчитывают около 1 млн больных онкозаболеваниями.

В ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения - ред.) подчеркивают: рак – одна из самых распространенных болезней в мире.

При этом около половины онкологических заболеваний, заявляют в ВОЗ, можно предупредить, если исключить факторы риска и уделять особое внимание профилактике.

По словам специалистов Больницы израильской онкологии LISOD, в настоящее время многие виды рака, особенно на ранних стадиях эффективно поддаются лечению. Все зависит от конкретного заболевания, общего состояния пациента и его морального настроя. Главное – вовремя выявить болезнь. А для этого всем людям, независимо от рисков, следует регулярно проходить скрининговые обследования. Они не снижают риск, но позволяют выявить опасное заболевание на ранней стадии, когда лечение наиболее эффективно.

В Больнице израильской онкологии LISOD пациент может пройти все возможные виды скрининга, которые доказали свою эффективность во всём мире и стали стандартом ранней диагностики онкологических заболеваний.

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