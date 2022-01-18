За прошлый год от рака умерло больше людей, чем от коронавируса - Госстат
Киев • УНН
КИЕВ. 18 января. УНН. В Украине за прошлый год от рака умерло больше людей, чем от коронавируса. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины (январь – октябрь 2021 года - ред.), сообщает УНН.
Детали
От онкологических заболеваний за январь – октябрь прошлого года умерло более 62 тысяч людей. При этом от коронавируса, который был идентифицирован – более 54 тысяч.
В данный момент только в Украине, по данным МОЗ, насчитывают около 1 млн больных онкозаболеваниями.
В ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения - ред.) подчеркивают: рак – одна из самых распространенных болезней в мире.
При этом около половины онкологических заболеваний, заявляют в ВОЗ, можно предупредить, если исключить факторы риска и уделять особое внимание профилактике.
По словам специалистов Больницы израильской онкологии LISOD, в настоящее время многие виды рака, особенно на ранних стадиях эффективно поддаются лечению. Все зависит от конкретного заболевания, общего состояния пациента и его морального настроя. Главное – вовремя выявить болезнь. А для этого всем людям, независимо от рисков, следует регулярно проходить скрининговые обследования. Они не снижают риск, но позволяют выявить опасное заболевание на ранней стадии, когда лечение наиболее эффективно.
В Больнице израильской онкологии LISOD пациент может пройти все возможные виды скрининга, которые доказали свою эффективность во всём мире и стали стандартом ранней диагностики онкологических заболеваний.