За минулий рік від раку померло більше людей, ніж від коронавірусу
Київ • УНН
КИЇВ. 18 січня. УНН. В Україні за минулий рік від раку померло більше людей, ніж від коронавірусу. Про це свідчать дані Державної служби статистики України (січень - жовтень 2021 року - ред.), повідомляє УНН.
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Від онкологічних захворювань за січень - жовтень минулого року померло понад 62 тисячі людей. При цьому від коронавірусу, який був ідентифікований - понад 54 тисячі.
У даний момент тільки в Україні, за даними МОЗ, налічують близько 1 млн хворих на онкозахворювання.
У ВООЗ (Всесвітня організація охорони здоров'я - ред.) підкреслюють: рак - одна з найпоширеніших хвороб у світі.
При цьому близько половини онкологічних захворювань, заявляють у ВООЗ, можна попередити, якщо виключити фактори ризику і приділяти особливу увагу профілактиці.
За словами фахівців лікарні ізраїльської онкології LISOD, в даний час багато видів раку, особливо на ранніх стадіях ефективно піддаються лікуванню. Все залежить від конкретного захворювання, загального стану пацієнта і його морального настрою. Головне-вчасно виявити хворобу. А для цього всім людям, незалежно від ризиків, слід регулярно проходити скринінгові обстеження. Вони не знижують ризик, але дозволяють виявити небезпечне захворювання на ранній стадії, коли лікування найбільш ефективне.
У лікарні ізраїльської онкології LISOD пацієнт може пройти всі можливі види скринінгу, які довели свою ефективність у всьому світі і стали стандартом ранньої діагностики онкологічних захворювань.