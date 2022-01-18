За минулий рік від раку померло більше людей, ніж від коронавірусу

ukru
Півфінал Кубку України з футболу: визначилися учасники
18:52 • 1740 перегляди

Півфінал Кубку України з футболу: визначилися учасники

17:00 • 51308 перегляди

Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico

Ексклюзив
2 квітня, 10:51 • 124493 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Ексклюзив
2 квітня, 10:44 • 188704 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
2 квітня, 09:04 • 184106 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
2 квітня, 07:52 • 207334 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
2 квітня, 07:07 • 195285 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
2 квітня, 06:08 • 151366 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 152641 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 173108 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
2 м/с
95 %
749 мм
Невеликий дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

В Мін’юсті розповіли про мікросхеми західного виробництва у російських ракетах і "шахедах"

2 квітня, 09:50 • 131604 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

2 квітня, 10:22 • 172810 перегляди

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

2 квітня, 12:49 • 110081 перегляди

Ракетна атака балістикою: окупанти вдарили по Кривому Рогу

14:21 • 64259 перегляди

Ракетний удар по Кривому Рогу: кількість жертв зросла до чотирьох, розпочато розслідування

15:57 • 34741 перегляди
Публікації

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

2 квітня, 07:39 • 461992 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 306412 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 369803 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 482118 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 727232 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Марк Рютте

Кіт Келлогг

Ілон Маск

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Кривий Ріг

Німеччина

Реклама
УНН Lite

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

2 квітня, 12:49 • 110081 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

2 квітня, 10:22 • 172810 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 123290 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 158540 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 181901 перегляди
Актуальне

Фокс Ньюс

Facebook

FGM-148 Javelin

«Калібр» (сімейство ракет)

Челленджер 2

За минулий рік від раку померло більше людей, ніж від коронавірусу

За минулий рік від раку померло більше людей, ніж від коронавірусу

Київ • УНН

 • 24019 перегляди

КИЇВ. 18 січня. УНН. В Україні за минулий рік від раку померло більше людей, ніж від коронавірусу. Про це свідчать дані Державної служби статистики України (січень - жовтень 2021 року - ред.), повідомляє УНН.

Деталі

Від онкологічних захворювань за січень - жовтень минулого року померло понад 62 тисячі людей. При цьому від коронавірусу, який був ідентифікований - понад 54 тисячі.

У даний момент тільки в Україні, за даними МОЗ, налічують близько 1 млн хворих на онкозахворювання.

У ВООЗ (Всесвітня організація охорони здоров'я - ред.) підкреслюють: рак - одна з найпоширеніших хвороб у світі.

При цьому близько половини онкологічних захворювань, заявляють у ВООЗ, можна попередити, якщо виключити фактори ризику і приділяти особливу увагу профілактиці.

За словами фахівців лікарні ізраїльської онкології LISOD, в даний час багато видів раку, особливо на ранніх стадіях ефективно піддаються лікуванню. Все залежить від конкретного захворювання, загального стану пацієнта і його морального настрою. Головне-вчасно виявити хворобу. А для цього всім людям, незалежно від ризиків, слід регулярно проходити скринінгові обстеження. Вони не знижують ризик, але дозволяють виявити небезпечне захворювання на ранній стадії, коли лікування найбільш ефективне.

У лікарні ізраїльської онкології LISOD пацієнт може пройти всі можливі види скринінгу, які довели свою ефективність у всьому світі і стали стандартом ранньої діагностики онкологічних захворювань.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоЗдоров'я
Bitcoin
$86,615.40
Золото
$3,167.59
Tesla
$283.04
Brent
$75.07
S&P 500
$5,661.89
Газ TTF
$41.26
Ethereum
$1,893.69