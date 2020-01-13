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рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
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За прошлый год в Украине было осуждено около 200 коррупционеров - СБУ

За прошлый год в Украине было осуждено около 200 коррупционеров - СБУ

Киев  •  УНН

 • 23545 просмотра

КИЕВ. 13 января. УНН. В Украине в течение прошлого года были осуждены 189 коррупционеров, а также 164 человека были освобождены из занимаемых должностей. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу СБУ в Facebook.

Так, в Украине в 2019 году в целом начато 525 уголовных производств. Среди них 343 производства по ст. 368 УК - принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом и 40 производств по ст. 369-2 УК - злоупотребление влиянием.

Всего за коррупционные преступления были осуждены 189 человек, а также 164 человека были освобождены от должностей.

"Сотрудники Службы безопасности Украины за год блокировали 497 проявлений коррупции среди чиновников разных уровней: от органов муниципальной и государственной власти в правоохранительных и военных структурах", - говорится в сообщении.

По данным СБУ, общая сумма неправомерной выгоды, которую требовали коррупционеры составляет более 65 миллионов гривен, а выявленные убытки для государства и территориальных общин - более чем 1 миллиарда 400 миллионов гривен.

Напомним, руководителей НААН разоблачили на коррупции в более 1 млн долларов.

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