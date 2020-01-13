За минулий рік в Україні було засуджено майже 200 корупціонерів - СБУ
Київ • УНН
КИЇВ. 13 січня. УНН. В Україні протягом минулого року було засуджено 189 корупціонерів, а також 164 особи було звільнено із займаних посад. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу СБУ у Facebook.
Так, в Україні у 2019 році загалом розпочато 525 кримінальних проваджень. Серед них 343 провадження за ст. 368 ККУ - прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою та 40 проваджень за ст. 369-2 ККУ – зловживання впливом.
Всього за корупційні злочини було засуджено 189 осіб, а також 164 особи було звільнено з посад.
"Співробітники Служби безпеки України за рік блокували 497 проявів корупції серед можновладців різних рівнів: від органів муніципальної та державної влади до правоохоронних і військових структур", - йдеться у повідомленні.
За даними СБУ, загальна сума неправомірної вигоди, яку вимагали корупціонери становить понад 65 мільйонів гривень, а виявлені збитки для держави й територіальних громад – більше ніж 1 мільярд 400 мільйонів гривень.
Нагадаємо, керівників НААН викрито на корупції у понад 1 млн доларів.