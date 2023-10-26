За прошлый год оккупанты 288 раз ударили по объектам энергетической инфраструктуры - прокуратура

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"Всего нанесли 288 ударов по объектам энергоструктуры. 177 энергетических объектов были повреждены за прошлый год и часть этого года",- сказал Юрий Белоусов.

Детали

По его словам, прсостоянию на сегодняшнее утро уже более 130 тысяч разрушенных полностью гражданских объектов, среди которых школы, больницы и другая гражданская инфраструктура.

В прошлом году с октября месяца, когда температура начала снижаться, россияне начали особенно активно наносить удары по энергетике. Им удалось повредить 177 объектов энергетической инфраструктуры. По словам Белоусова, в связи с массированностью атак созданы специальные подразделения, которые занимаются расследованием именно этой категории военных преступлений.

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