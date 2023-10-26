За минулий рік окупанти 288 разів вдарили по об’єктах енергетичної інфраструктури - прокуратура
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. В минулому році росіяни масово атакували українську енергетичну інфраструктуру, завдавши загалом 288 ударів по ній. Про це в ефіра телемарафону повідомив керівник департамента воєнних злочинів Офісу Генпрокурора Юрій Бєлоусов, пише УНН.
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«Всього завдали 288 ударів по об'єктах енергоструктури. 177 енергетичних об’єктів були пошкоджені за минулий рік і частину цього року»,- сказав Юрій Бєлоусов.
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За його словами, станом на сьогоднішній ранок вже понад 130 тисяч зруйнованих повністю цивільних об’єктів, серед яких школи, лікарні та інша цивільна інфраструктура.
В минулому році з жовтня місяця, коли температура почала знижуватись, росіяни почали особливо активно наносити удари по енергетиці. Ім вдалося пошкодити 177 об'єктів енергетичної інфраструктури. За словами Бєлоусова, у зв’язку з масованістю атак створено спеціальні підрозділи, які займаються розслідуванням саме цієї категорії воєнних злочинів.
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