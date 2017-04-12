За прошлый год 150 тыс. украинцев установили зонные счетчики - Д.Вовк

"В прошлом году мы разрушили монополию облэнерго на продажу счетчиков. Это дает возможность потребителям экономить. Уже 400 тыс. потребителей пользуются зонным учетом. Только за прошлый год плюс 150 тыс. граждан Украины установили такие счетчики, они экономят средства, помогают энергосистеме Украины оптимизировать нагрузку и уменьшают таким образом выбросы углекислого газа. Темпы установки выросли почти двукратно. На этот год мы видим примерно 230 тыс. новых абонентов, которые установили зонные приборы учета", - сказал Д.Вовк.

Как сообщал УНН, В "Киевэнерго" назвали стоимость отопления для жителей столицы, проживающих в домах без счетчиков.