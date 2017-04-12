За минулий рік 150 тис. українців встановили зонні лічильники - Д.Вовк

"В минулому році ми зруйнували монополію обленерго на продаж лічильників. Це дає можливість споживачам заощаджувати. Вже 400 тис. споживачів користуються зонним обліком. Лише за минулий рік плюс 150 тис. громадян України становили такі лічильники, вони заощаджують кошти, допомагають енергосистемі України оптимізувати навантаження та зменшують таким чином викиди вуглекислого газу. Темпи встановлення зросли майже двократно. На цей рік ми бачимо приблизно 230 тис. нових абонентів, які встановлюють зонні прилади обліку", - сказав Д.Вовк.

Як повідомляв УНН, У “Київенерго” назвали вартість опалення для жителів столиці, які проживають у будинках без лічильників.