В шаге от зоны вылета: "Вест Хэм" без Ярмоленко потерпел поражение в АПЛ
Киев • УНН
КИЕВ. 27 декабря. УНН. В рамках 19-го тура АПЛ состоялись пять матчей соревновательного вечера в одном из которых "Вест Хэм" украинца Андрея Ярмоленко гостил в "Кристал Пэлас", передает корреспондент УНН.
Один из конкурентов украинца по позиции открыл счет на 57 минуте встречи. Маркос Антонио получил мяч на чужой половине и отдал результативную передачу на Роберта Снодграсса, который отправил мяч под штангу.
Однако удержать положительный счет “молотобойцам” на удалось. Защитник Шейк Куяте завершил голом эффектную атаку хозяев на 68 минуте, а на заключительной минуте основного времени Джордан Айю продемонстрировал чудеса техники, обыграл разным стилем трех соперников и перебросил мяч за шиворот вратарю — 2:1.
Заметим, что “Вест Хэм” имеет 19 очков и находится в одном пункта от вылета. “Кристал Пэлас” с 26 баллами 9-й.
Напомним, что из-за повреждения Ярмоленко выбыл из игры на месяц.