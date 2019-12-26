За крок до зони вильоту: "Вест Хем" без Ярмоленка зазнав поразки в АПЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 27 грудня. УНН. В рамках 19-го туру АПЛ відбулися п'ять матчів змагального вечора в одному з яких "Вест Хем" українця Андрія Ярмоленка гостював у "Кристал Пелас", передає кореспондент УНН.
Один із конкурентів українця по позиції відкрив рахунок на 57 хвилині зустрічі. Маркос Антоніо виборов м’яч на чужій половині та віддав результативну передачу на Роберта Снодграсса, який відправив м’яч під стійку воріт.
Проте втримати позитивний рахунок “молотобійцям” на вдалося. Захисник Шейк Куяте завершив голом ефектну атаку господарів на 68 хвилині, а на заключній хвилині основного часу Джордан Айю продемонстрував дива техніки, обіграв різним стилем трьох суперників та перекинув м’яч за комірець воротарю — 2:1.
Зауважимо, що “Вест Хем” має 19 очок і знаходиться в одному пункту від вильоту. “Кристал Пелас” з 26 балами 9-й.
Нагадаємо, що через пошкодження Ярмоленко вибув з гри на місяць.