Ярмоленко вибув з гри на місяць через травму
Київ • УНН
КИЇВ. 26 грудня. УНН. Український півзахисник "Вест Гема" Андрій Ярмоленко отримав травму і пропустить три-чотири тижні. Українець пошкодив приводну поверхню стегна і майже на місяць вибув з ладу. У цей період команда проведе п'ять матчів. Про це повідомляє Xsport, інформує УНН.
"У поточному сезоні Ярмоленко зіграв в 15 поєдинках АПЛ, в яких забив 3 м'ячі і зробив 1 гольовий пас. На його рахунку вирішальний м'яч за збірну України у ворота Португалії (2:1)", - йдеться у повідомленні.
Минулий сезон Ярмоленко майже повністю пропустив через травму.
Як повідомлялося раніше в УНН, "Вест Хем" націлився на продаж Ярмоленка.