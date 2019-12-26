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Ярмоленко вибув з гри на місяць через травму

Ярмоленко вибув з гри на місяць через травму

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 грудня. УНН. Український півзахисник "Вест Гема" Андрій Ярмоленко отримав травму і пропустить три-чотири тижні. Українець пошкодив приводну поверхню стегна і майже на місяць вибув з ладу. У цей період команда проведе п'ять матчів. Про це повідомляє Xsport, інформує УНН.

"У поточному сезоні Ярмоленко зіграв в 15 поєдинках АПЛ, в яких забив 3 м'ячі і зробив 1 гольовий пас. На його рахунку вирішальний м'яч за збірну України у ворота Португалії (2:1)", - йдеться у повідомленні.

Минулий сезон Ярмоленко майже повністю пропустив через травму.

Як повідомлялося раніше в УНН, "Вест Хем" націлився на продаж Ярмоленка.

Українські Національні Новини

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