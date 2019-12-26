Ярмоленко выбыл из игры на месяц из-за травмы
Киев • УНН
КИЕВ. 26 декабря. УНН. Украинский полузащитник "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко получил травму и пропустит три-четыре недели. Украинец повредил приводную поверхность бедра и почти на месяц выбыл из строя. В этот период команда проведет пять матчей. Об этом сообщает Xsport, информирует УНН.
"В текущем сезоне Ярмоленко сыграл в 15 матчах АПЛ, в которых забил 3 мяча и сделал 1 голевой пас. На его счету решающий мяч за сборную Украины в ворота Португалии (2:1)", - говорится в сообщении.
Прошлый сезон Ярмоленко почти полностью пропустил из-за травмы.
Как сообщалось ранее в УНН "Вест Хэм" нацелился на продаже Ярмоленко.