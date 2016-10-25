За хождение по путям в неопределенных местах оштрафовали почти два десятка человек

Так, на станции Новоблочна 19 октября бойцы стрелковой команды задержали вора, который пытался разукомплектовать вагоны. Мужчину вместе с украденным передали местным правоохранителям.

Кроме этого, за нарушение правил безопасности на железнодорожном транспорте, в том числе хождение путями в неопределенных местах, на прошлой неделе работники военизированной охраны железной дороги задержали и оштрафовали 19 человек.