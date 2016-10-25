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За ходіння коліями у невизначених місцях оштрафували майже два десятки осіб

За ходіння коліями у невизначених місцях оштрафували майже два десятки осіб

Київ • УНН

 • 7174 перегляди

ДНІПРО-КИЇВ. 25 жовтня. УНН. З 17 по 23 жовтня на Придніпровській магістралі попереджено три крадіжки вантажів та залізничного майна, за спробу їх скоєння затримано трьох зловмисників. Про це повідомляє прес-служба Придніпровської залізниці, пише УНН-Центр.

Так, на станції Новоблочна 19 жовтня бійці стрілецької команди затримали злодія, який намагався розукомплектувати вагони. Чоловіка разом із вкраденим передали місцевим правоохоронцям.

Окрім цього, за порушення правил безпеки на залізничному транспорті, зокрема ходіння коліями у невизначених місцях, на минулому тижні працівники воєнізованої охорони залізниці затримали та оштрафували 19 чоловік.

Українські Національні Новини

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